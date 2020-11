Katzenbesitzerin in Wetzikon besorgt«Sehr mysteriös» – 6 schwarze Büsi spurlos verschwunden

«Scheint kein Zufall zu sein»

Beim Zürcher Tierschutz hat man keine Kenntnis von dem Katzenv erschwinden in Wetzikon . Co-Geschäftsleiterin Nadja Brodmann sagt aber: «Dass gleich sechs schwarze Katzen am gleichen Ort und in so kurzer Zeit verschwinden, ist schon seltsam. Das scheint kein Zufall mehr zu sein.» Eine mögliche Erklärung: «Vielleicht horten Katzenliebhaber/-innen, die besonders Gefallen an schwarzen Büsi finden, die vermissten Tiere bei sich zu Hause.» Oder: «Katzenhasser/-innen, die ein negatives Erlebnis mit einer schwarzen Katze hatten oder in religiösem Wahn stehen, haben mit dem Verschwinden etwas zu tun.»