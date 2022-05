Neues Heimtrikot: «Sehr patriotisch, passend zur Schweiz» – das sagen Fans zum neuen Nati-Shirt 

Die Nati hat ein neues Heimtrikot. Am Montag veröffentlichte der Schweizer Fussballverband in den sozialen Medien Bilder des Shirts, mit dem die Frauennati bei der EM im Sommer und die Schweizer Männernati bei der WM im Winter auflaufen werden. Die Meinungen zum Trikot: Unterschiedlich. «Es sieht aus wie ein Pyjama-Oberteil» oder «das neue Trikot ist mega» waren die Reaktionen im Netz.

Was meint die 20-Minuten-Community zum Shirt? Die Umfrage zeigt: Knapp 50 Prozent der Community gefällt das Shirt. Ein grosser Teil der Befragten findet aber auch: Es kommt auf die Leistung, nicht auf das Shirt an. Wir wollten es genauer wissen und haben auf der Strasse nachgefragt. Auch da sind die Meinungen unterschiedlich. Vielen gefällt allerdings der schlichte Style.

Eine junge Frau meint: «Es passt zur Schweiz, es ist patriotisch und widerspiegelt unsere Flagge.» Das Puma-Logo in der Mitte ist allerdings nicht so beliebt. Eine Gruppe junger Männer sagt: «Das Logo hätte auf dem Ärmel gereicht. Die Mitte sollte eigentlich freibleiben.» Eine weitere Befragte fasst das Design wie folgt zusammen: «Basic aber elegant».

Xhaka und Bachmann loben das Shirt

Der Preis von 100 Franken schreckt ebenfalls nicht ab. Ein Nati-Fan meint: «Ich kaufe eigentlich jedes Nati-Shirt und werde es mir auch kaufen. 100 Franken sind sicherlich gerechtfertigt.» Eine weitere Meinung: «So teuer sind halt Fussball-Shirts.» Am Abend äusserte sich auch noch der Designer in einem Livestream von Puma über das neue Shirt. Er spricht von einem totalen Arbeitsaufwand von 18 Monaten – von der Idee zur Auslieferung.

Es handelt sich beim Shirt um einen besonderen Stoff der elastisch und atmungsaktiv ist. Elastisch? Das ist wichtig, man erinnere sich an das EM-Spiel 2016 gegen Frankreich, als das Trikot der Spieler ohne Probleme zerrissen wurde.» Damals am Start: Auch Captain Granit Xhaka. Der 29-Jährige meint zum neuen Heimshirt: «Es ist sehr leicht und hat ein anderes Material. Hoffentlich haben wir gute Ergebnisse mit dem Shirt.»

Erstes Heimspiel mit Trikot am 9. Juni

In der Mannschaft wurde auch darüber gesprochen. «Es gibt immer wieder einen Spruch, vor allem wegen den Grössen. Die Meinung im Team ist aber sehr positiv.» Dieses Mal sei sein Trikot nicht ganz so eng wie früher, so Xhaka mit einem Lächeln. Ebenfalls im Livestream dabei war Nati-Star Ramona Bachmann. Sie meinte: «Die Streifen gefallen mir sehr gut. Es ist jedes Mal ein sehr spezieller Moment, wenn man das Trikot seines Landes anziehen darf. Egal ob es das erste oder 100. Länderspiel ist.»

Zum ersten Mal zum Einsatz wird das Trikot in der Nations League kommen. Am 9. Juni trifft das Team in Genf auf England. Zuvor stehen zwei Auswärtsspiele auf dem Programm. Am Donnerstag um 20.45 Uhr in Prag gegen Tschechien und nur drei Tage später in Lissabon gegen Portugal. Alle Partien der Nations League gibt es im 20 Minuten Liveticker.