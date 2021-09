Frick AG - «Sehr ungewöhnlich, dass die Schwester den Bruder tötet»

Am Dienstag wurden in einem Mehrfamilienhaus in Frick AG zwei Personen tot aufgefunden.

In der Nacht auf Dienstag tötete eine 26-jährige Frau ihren 25-jährigen Bruder in Frick AG.

Die Geschwister A.* und M.* wurden am Dienstag tot in einer Wohnung in Frick AG gefunden. Von Anfang an gab es viele Fragen um den Tod der 26-jährigen Frau und des 25-jährigen Mannes. Laut der Staatsanwaltschaft fanden die Eltern die beiden in der gemeinsamen Wohnung. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die Frau zuerst ihren Bruder tötete und sich danach selber das Leben nahm.