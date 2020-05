Online-Turnier

Sei beim Hero-League-Finale virtuell in der Crowd

Das Finale der Swisscom Hero League findet online statt. Fans haben trotzdem die Möglichkeit, Teil der «Live»-Crowd zu sein und dabei ein Samsung Galaxy S10 zu gewinnen.

Die Schweizer E-Sport-Liga der Swisscom hält am 2. Mai ihr Finale ab. Die besten Gamer hierzulande messen sich in «League of Legends», «Counter-Strike: Global Offensive» und «Clash Royale».