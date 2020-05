Nach dem Lockdown

Die Corona-Frisur ist jetzt endlich korrigiert

Heute machen schweizweit wieder die Geschäfte auf. 20 Minuten ist live vor Ort beim Coiffeur Aerni in Bern.

20 Minuten spricht vor Ort mit Ladenbesitzern und Kunden. Schau rein oder komm selber vorbei. Dies um 9.00, 12.00 und 17.30 Uhr beim Bauhaus in Schlieren (ZH), 9.00 und 12.00 beim McDonalds in Burgdorf (BE) und um 17.30 beim Coiffeur Aerni in Bern.