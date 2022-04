Aufruf: Seid ihr zwei befreundete Paare – aber zwei von euch haben sich verliebt?

Wo die Liebe hinfällt, kann man sich nicht aussuchen… Davon können wir alle ein Lied singen. Doch was ist, wenn man mit einem anderen Paar befreundet ist und sich in den oder die Partner*in des anderen Pärchens verliebt? Muss man so tun, als sei nichts geschehen und seine Gefühle unterdrücken? Oder ist es besser, klare Verhältnisse zu schaffen? Gibt es überhaupt einen Ausweg, um die Viererkonstellation noch zu retten? Habt ihr schon mal so ein Gefühlsdrama erlebt und könnt darüber sprechen?