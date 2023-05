Sam Smith liefert ein «glorreiches» Konzert ab

Mit einer unverkennbaren Stimme hat sich Sam Smith einen Namen gemacht. In Zürich präsentiert das Gesangstalent eine offenherzige und genderfluide Show in drei Akten.

Darum gehts Mit «Lay Me Down» hat sich Sam Smith 2013 in die Herzen der Leute gesungen.

Zehn Jahre später feiert das 30-jährige Stimmwunder sein viertes Studioalbum mit dem Titel «Gloria».

Auf seiner «Gloria The Tour» macht die, aus Grossbritannien stammende non-binäre Person am Dienstag einen Halt im Zürcher Hallenstadion.

Das Hallenstadion ist gefüllt mit zahlreichen Sam-Smith-Fans. Woran man das erkennt? Nun, sie tragen Netz-Shirts, Leder und sind teilweise auffällig aufgetakelt, als würden sie nach dem Konzert an eine Fetischparty weiterziehen wollen.

Ray Belle ist eines dieser Fans. Ray bezeichnet sich selbst, wie Smith auch, als non-binär und definiert sich daher nicht mit den klassischen weiblichen Pronomen. Ray ist Dragqueen und von Smiths auffälligen Darbietungen hell begeistert. «Jemanden wie Sam Smith auf der Bühne zu sehen, der sein Leben und sich selbst so feiert, berührt mich sehr», schwärmt Ray. Tatsächlich hat die aus Zürich stammende Person die Gelegenheit genutzt, sich selbst in Schale zu werfen. Knalliges Augen-Make-up und ein durchsichtiger, lilafarbener Morgenmantel mit Rüschen an Saum, Kragen und Ärmeln zieren den Körper der 28-jährigen Person. «Drag ist eine Kunstform, die auffällig und kreativ ist. Wo sonst könnte ich mich so zeigen, wenn nicht an einem Sam Smith Konzert.»

Sam Smith ganz in Gold

Von den Fan-Impressionen zum grossen Queer-Idol. Eine, in einem Tuch gehüllte, gewaltige, goldene Statue liegt quer auf der Bühne des Hallenstadions. Eine Frau, in einem wallenden goldenen Kleid marschiert an der Statue entlang und zieht den Stoff herunter. Sie besteigt das Gebilde und eine Pianistin, erneut in Gold gekleidet, steigt aus der Statue empor.

Drei Backgroundsängerinnen und -Sänger treten aus dem Hintergrund nach vorne. «Stay With Me» wird angestimmt und auf Kreuzhöhe der riesigen Goldgestalt steigt Sam Smith empor, gekleidet in ein Mieder, das von einer Krawatte gehalten wird, in goldene Spandex Hosen, Plateau-Stiefeln und auf dem Kopf eine goldene Kapitänsmütze.

Smith begrüsst das jubelnde Schweizer Publikum, ehe die Darbietung mit «I’m Not The Only One» und «Like I Can» weiter geht. Smith wendet sich danach an sein mehrheitlich queeres Publikum: «Es bedeutet mir unheimlich viel, hier zu sein, Zürich», so Smith und fordert die Menge auch gleich dazu auf, zu tun, was sie wollen. «In dieser Show geht es um Freiheit. Zieht eure Shirts aus oder tanz verrückt. Seid, wie ihr wollt.»

Erster Akt: Liebe

Das Konzert ist in drei Akten aufgeteilt. Das Erste beginnt Smith unter dem Titel «Liebe». Der Grammy-Preistragende eröffnet auch dieses Mal wieder mit einer Ballade. Dieses Mal trägt das Musiktalent ein weisses Hemd mit breiten Rüschen an den Ärmeln, das an das 18. Jahrhundert erinnert. Der erste neue Song aus «Gloria» wird gespielt – «Perfect». Bei den Hits «Diamonds» und «How Do You Sleep?» zeigen sich die Fans sehr textsicher. Dennoch wirkt die Show bis anhin etwas eintönig. Erst zu «Dancing With A Stranger» kommt dann endlich Schwung in die Sache,

Zweiter Akt: Schönheit

Mit dem Titel «Schönheit», erklingt ein Chor im Hintergrund und Smith erscheint zu einem «I’m Kissing You»-Cover in einem übergrossen lila Kleid. Auf dem Kopf ein Schriftzug – «Queer». Passend dazu, wird die Bühne in ein lila Licht getaucht. Die Melancholie bleibt bei « Lay Me Down» weiter spürbar.

Der Titel «Love Goes» lockt plötzlich Tänzerinnen und Tänzer auf die Bühne. Alle sechs tragen glitzernde Kostüme und bewegen sich in sanften Wellenformen. Der Song klingt aus und plötzlich verändert sich die Stimmung. Die Tänzerinnen und Tänzer beginnen auf der goldenen Statue zu twerken. Unterdessen erscheint Smith im schwarzen Outfit zu «Gimme». Die Party geht weiter zu «Lose You» und die Menge tanzt.

Smiths Hit «Promises» darf in dieser Partysession nicht fehlen. Im Anschluss folgt ein Kostümwechsel – ein gewaltiger pinker Mantel, der aussieht, wie ein geschlachtetes Muppet. Zu einem Dancebreak zu «I’m Not Here To Make Friends» lässt Smith das voluminöse Ding fallen und selbst das Tanzbein. Zu «Latch» ist Smith plötzlich so ungewohnt «normal» angezogen – Jeans mit Herzchen, weisses Shirt, weisse Sneakers und eine rosa Jacke.

Die Stimmung wird heisser. Smith tanzt sinnlich zu «I Feel Love» und fängt an, auf der Bühne zu strippen, ehe die Stimmgewalt nochmals eine Tanzeinlage zum Besten gibt und dann die Bühne verlässt.

Dritter Akt: Sex

Im finalen Akt dreht sich alles um Sex. Die Stage wird in ein fast schon heiliges goldenes Licht getaucht, während wieder ein Kirchenchor zu hören ist. Wie ein Geist, gehüllt von einem weissen Lacken und einer Krone auf dem Kopf, schlisst sich Smith dem Gesang des Chores zu seinem Song «Gloria» an. Das Tuch fällt und Smith steht im Glitzerstring oben ohne da, ehe Madonnas Hit «Express Yourself» im Hintergrund erklingt. Ein Mix mit «Human Nature» wird nun gespielt – dunkel, düster und voller Sünde.

Smith wird eine Corsage angezogen, ehe es dann zum Grammy-Hit «Unholy» übergeht und die Menge zum grossen Finale kaum zu halten ist. Zuletzt verabschiedet sich Sam Smith mit einer Verbeugung auf einer brennenden Bühne, als Teufel verkleidet, vom Zürcher Publikum.

