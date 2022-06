Festtags-Wochenende: Seilbahn muss Nothalt einlegen – Passagiere evakuiert

1 / 1 Die Air Zermatt ist über das Wochenende zu insgesamt 29 Einsätzen gerufen worden. Air Zermatt

Die Air Zermatt ist über das Wochenende zu insgesamt 29 Einsätzen gerufen worden. Am Samstagnachmittag erreichte die Einsatzzentrale die Meldung, dass die Luftseilbahn von St. Nikolaus nach einem Nothalt still stand. Die Bahn konnte in der Folge nicht mehr weiterfahren. In Zusammenarbeit mit einem Rettungsspezialisten evakuierte eine Crew der Air Zermatt sieben Passagiere aus den beiden Kabinen.

Am Samstagabend rückte eine Crew der Air Zermatt zudem zu einem Nachteinsatz aus. Eine Frau stürzte am

Zinalrothorn ab, musste von einem Rettungsspezialisten am Berg gerettet und ins Spital nach Visp

geflogen werden. Die Frau erlitt beim Sturz derart schwere Verletzungen, dass sie später in der Nacht mit

einem Helikopter der Air Zermatt ins Inselspital nach Bern verlegt werden musste.



Spaltenrettung am Sonntag

Zudem wurde die Air Zermatt am Sonntagmittag zu einer Spaltenrettung beim Weissmies gerufen, bei

dem zwei Alpinisten in eine Spalte stürzten. Die beiden Berggänger konnten sich selbstständig aus der

Spalte befreien. Die Air Zermatt flog sie unverletzt zurück ins Tal, wie es am Montag in einer Mitteilung heisst.