Erdrutsch in Braunwald – fünf Personen evakuiert

Am Montagmorgen ereignete sich in Braunwald ein Erdrutsch im Gebiet Gysenegg, wie die Gemeinde Glarus Süd am Dienstag in einem Communiqué mitteilte. Deshalb hat die örtliche Feuerwehr aus Sicherheitsgründen fünf Personen aus angrenzenden Häusern evakuiert. Nach einer Untersuchung der örtlichen Gegebenheiten durch verschiedene Expertengruppen wurden Schäden sowohl am Wiesland als auch an einem Haus und den Werkleitungen festgestellt.