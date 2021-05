In Norditalien ereignete sich am Samstag ein tragisches Seilbahnunglück. In der Schweiz sei seit 50 Jahren nichts derartiges passiert, auszuschliessen sei aber nichts, so der Direktor des Verbands Seilbahnen Schweiz.

Am Samstag starben 14 Menschen bei einem tragischen Seilbahnunglück am Monte Mottarone in Italien. Auch in der Schweiz sind Seilbahnen ein sehr beliebtes Transportmittel. Doch wie sicher sind sie wirklich? Laut Berno Stoffel, Direktor Verband Seilbahnen Schweiz , seien Unfälle mit einer Seilbahn g rundsätzlich sehr selten . « Das Risiko eines tödlichen Unfalls ist statistisch gesehen zehn Mal kleiner als mit einem Auto oder im Zug. Sogar 50 Mal kleiner als i n einem Flugzeug », sagt Stoffel.

Die Schweizer Seilbahnen werden regelmässig nach Europäischer Norm kontrolliert und gewartet. Laut dem Bundesamt für Statistik gab es 2019 fünf Personenunfälle mit Luftseilbahnen - eine Person verunfallte tödlich. In den vergangenen Jahrzehnten sei die Anzahl der Unfälle gesunken. Trotz der Sicherheitsvorkehrungen und der Tatsache, dass im Autoverkehr mehr Menschen sterben, sei das Empfinden von Angst gröss e r, wenn man in der Luft anstatt auf dem Boden transportiert wird. Laut Stoffel ist es daher wichtig, dass schnell eruiert wird, wie es zu diesem tragischen Unglück kam.



« Was momentan schwierig ist, ist die Unsicherheit, die herrscht. Man weiss nicht, was und wie es passiert ist. Deshalb ist es wichtig, dass rasch abgeklärt wird , was die Ursache für dieses Unglück war und dass man definieren kann, ob es menschliches Versagen war, ein Materialfehler oder ein Zusammenspiel aus verschiedenen Systemen, die nicht funktioniert en . Vielleicht war es auch ein Unterlass von verschiedenen Vorschriften. D ies gilt es möglichst schnell zu eruieren », so Stoffel weiter.

Dass ein derartiger Unfall in der Schweiz geschehen könnte, sei für ihn unvorstellbar. Für den Touristenort am Monte Mottarone w e rd e das Unglück verheerende Folgen haben, von denen es sich noch Jahre lang w e rde e rholen m ü ss en . Stoffel: « Der Berg ist nun mit dem Unglück behaftet. In den kommenden Jahren wird es auch international schwierig werden wieder Besucher an den Monte Mottarone zu locken. Es sei denn, die Seilbahn macht etwas ganz Neues, das man präsentieren kann. Auch intern dürfte das sehr schwierig werden , besonders wegen den strafrechtlichen Konsequenzen, die auch mit Verantwortlichkeitsklagen verbunden sind. »

Die Ermittlungen zum Seilbahnunglück sind noch in vollem Gange. Wie es zum Absturz der Seilbahn kam, ist noch unbekannt.





