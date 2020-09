Obwalden : Seilschaft stürzt am Titlis ab – 1 Toter

Drei Alpinisten sind am Freitagmittag im Titlisgebiet auf einem Schneefeld ausgerutscht. Ein Mann konnte nur noch tot geborgen werden, zwei weitere wurden verletzt.

Sie rutschten auf einem Schneefeld aus und stürzten in eine Spalte zwischen Felsen und Gletscher. (Archivbild)

Gletscher im Titlisgebiet: Drei Männer verunglückten am Freitag auf einer Bergtour vom Titlis zum Reissend Nollen. (Archivbild)

Am Freitagmittag ist im Titlisgebiet eine Dreiergruppe auf einem Schneefeld ausgerutscht und in eine Spalte zwischen Felsen und Gletscher gestürzt. Dabei verstarb ein Mann, wie die Kantonspolizei Obwalden am Samstagmorgen mitteilte.