Presseschau zu Federers Rücktritt : «Sein ästhetisches Zauber-Tennis wird uns fehlen»

Sein «ästhetisches Zauber-Tennis» werde uns bitter fehlen, schreibt der «Blick» in einem Leitartikel. «Nun ist er da, der gefürchtete Moment», heisst es weiter. «Die Fahnen bei Swiss Tennis in Biel und anderen Schweizer Tenniszentren sollten auf Halbmast wehen.»

Der Tennis-Maestro hört auf: Roger Federer will seine überragende Karriere mit 41 Jahren beenden. Der Laver-Cup in London in der kommenden Woche werde sein letzter Einsatz auf der ATP-Tour, kündigte der Schweizer am Donnerstag an. Als Grund nannte der langjährige Weltranglisten-Erste körperliche Beschwerden. «Das ist eine bittersüsse Entscheidung, weil ich alles vermissen werde, das die Tour mir gegeben hat», schrieb Federer.