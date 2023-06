Rorschacherberg: 20-Jähriger baut Selbstunfall

In Rorschacherberg ist es am Freitag zu einem spektakulären Selbstunfall gekommen.

Am Freitag, kurz vor 16 Uhr, kam es an der Heidenerstrasse in Rorschacherberg zu einem schweren Selbstunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei St. Gallen fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto von der Thalerstrasse auf die Heidenerstrasse. Dabei verlor er aus zurzeit unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Auto.



Dieses überquerte die Gegenfahrbahn, durchbrach einen Holzzaun und fuhr in ansteigendes Wiesland. Dadurch hob es ab, prallte auf ein parkiertes Auto, wurde abgewiesen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.