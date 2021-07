Unfall auf A4 bei Humlikon ZH - Sein Freund starb nach Unfall – R. N. (23) muss über 5 Jahre ins Gefängnis

Der 19-Jährige war vom Ausgang in Zürich-West auf dem Heimweg – betrunken mit 1,14 Promille. Auf der einspurigen A4 bei Humlikon wollte er einen Lastwagen via Rastplatz überholen. Bei der Einfahrt in die A4 geriet sein Fiat ins Schleudern, prallte in den LKW-Anhänger und dann in ein entgegenkommendes Auto.