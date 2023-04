Neukirch: Volg überfallen, Täter entkam zu Fuss

Die Augen verbarg er hinter einer blau getönten Sonnenbrille: Dieser Mann hat am Samstagmorgen den Volg in Neukirch überfallen und ist flüchtig.

In Neukirch wurde am frühen Samstagmorgen der Volg überfallen und Bargeld erbeutet.

Er dürfte einer der ersten Kunden des Volg-Ladens in Neukirch im Kanton Thurgau am Samstagmorgen gewesen sein. Ein vermummter Mann betrat kurz vor 6.30 Uhr durch den Haupteingang den Volg an der Bahnhofstrasse. Er bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Wenig später flüchtete er zu Fuss in unbekannte Richtung, wie die Thurgauer Kantonspolizei mitteilt.