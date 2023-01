Memphis: Eltern von Tyre Nichols sprechen nach Tod ihres Sohnes

Videoaufnahmen, die am Freitag veröffentlicht wurden, zeigen die brutale Tötung des 29-jährigen Tyre Nichols in Memphis am 7. Januar. Nun melden sich seine Eltern zu Wort.

Polizeigewalt in den USA :

Darum gehts Das Schock-Video vom brutalen Vorgehen der Polizei in Memphis gegen Tyre Nichols hat landesweites und internationales Entsetzen ausgelöst.

Gegenüber einem US-Fernsehsender gaben die Eltern von Nichols und ihr Anwalt nun ein Interview.

Landesweit kommt es nach der Veröffentlichung der Videoaufnahmen zu Protesten und Demonstrationen.

Drei Wochen nach dem Tod des 29-jährigen Tyre Nichols bei einer Verkehrskontrolle in Memphis haben die Behörden ein schockierendes Video veröffentlicht, das die ganze Brutalität des Polizeieinsatzes zeigt. Zu sehen ist unter anderem, wie die inzwischen festgenommenen Beamten immer wieder auf ihr wehrloses Opfer einschlagen und eintreten. Gegenüber «ABC News» gaben die Eltern des Verstorbenen und ihr Anwalt nun ein längeres, emotionales Interview.

«Unser Sohn war keine Bedrohung für die Polizei»

Zu Beginn fragt die Interviewerin Elwyn Lopez, was sich die Eltern wünschen, wie die Öffentlichkeit auf die brutalen veröffentlichten Videos reagieren solle. Der Vater antwortet: «Ich möchte nur, dass die Menschen sehen, warum diese Polizisten wegen Mordes angeklagt wurden. Dieses Video zeigt exakt was passiert es, und es zeigt, dass unser Sohn keine Bedrohung für die Polizisten war.» Er fügt an: «Dass eine Person, die 75 Kilo wiegt, von fünf Polizisten brutal behandelt wird, ist unerhört, und wir wollten, dass die Öffentlichkeit es sieht, damit sie sich ihr eigenes Urteil bilden kann.»

Gefragt, was sie an ihrem Sohn am meisten vermissen wird, antwortet die Mutter: «Alles. Sein schönes Lächeln, seinen Sinn für Humor, er war einfach ein Lichtblick. Er hatte sich sogar meinen Namen auf den Arm tätowiert.»

Ausserdem erzählte sie, dass er auf dem Heimweg Fotos vom Sonnenuntergang gemacht hätte. Die Polizei hatte den Afroamerikaner wegen seines auffälligen Fahrstils angehalten. Die schockierenden Szenen, in denen die Polizei Nichols mehrere Minuten schlägt und gegen den Kopf tritt, spielten sich nur wenige Hunderte Meter vom Haus seiner Eltern ab.

«Die gesamte Einheit sollte aufgelöst werden»

Die Mutter berichtet, dass sie erst im Spital davon erfuhr, wie übel die Polizisten ihren Sohn zugerichtet hatten. «Sie sagten mir, dass sie nur Elektroschocks und Pfefferspray eingesetzt hatten. Aber als ich ins Spital kam, war sein ganzer Körper schwarz und blau, sein Kopf war so gross wie eine Wassermelone und er hatte bereits einen Herzstillstand gehabt. Ich wusste dann, dass er sterben würde.»

Den Vater fragt Elwyn Lopez, was er sich für die Personen wünsche, die vor Ort waren. Dessen Antwort: «Sie sollten alle angeklagt werden, alle. Die Sanitäter, die Feuerwehr, alle, die nur rum standen, ohne etwas zu machen. Sie sind genau so schuldig.»

Der Anwalt der Eltern sagte: «Die gesamte Einheit sollte aufgelöst werden. Wie soll sich in dieser Stadt irgendjemand sicher fühlen, wenn sie sehen, mit welcher Brutalität und übermässiger Gewalt diese Einheiten vorgehen und die verfassungsmässigen Rechte der Bürger mit den Füssen treten?»

Ein Polizist bezeichnete die Aktion als «lustig»

Besonders geschockt reagierten die Öffentlichkeit und die Eltern auch darauf, wie die Polizei sich nach der Tat verhielt. Die Männer standen herum, redeten und rauchten, ohne dass irgendjemand dem lebensgefährlich verletzten Nichols geholfen hätte. Einer der Männer soll die Aktion gar als «lustig» bezeichnet haben, wie eine der Körperkameras auffing.

Zum Abschluss des Interviews sagt der Vater über die Polizisten: «Sie kannten den Charakter der Person nicht, die sie zusammenschlugen, sie wussten nicht, dass er ein so aussergewöhnlicher Bürger mit einer wunderbaren Seele war, der von einer wunderbaren Frau aufgezogen wurde. Sie wussten nicht, welche Folgen ihre Handlungen haben würden.»



Polizisten wegen Mord zweiten Grades angeklagt

In der Vergangenheit lösten derart brutale Polizeieinsätze wiederholt heftige Proteste aus. So führte der Tod des Afroamerikaners George Floyd im Mai 2020 zu landesweiten Demonstrationen und teils gewaltsamen Ausschreitungen. Nichols’ Fall wird auch oft mit dem Angriff auf Rodney King verglichen. King wurde 1991 in Los Angeles brutal von der Polizei verprügelt. Er überlebte schwer verletzt.

Den festgenommenen Polizisten wird, in der gegen sie erhobenen Klage, unter anderem Mord zweiten Grades, schwere Körperverletzung und Kidnapping zur Last gelegt. Für die kommenden Tage werden in weiten Teilen des Landes Proteste erwartet.