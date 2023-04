Sein Lohn stieg in elf Jahren um über 1 Million – folgt nun eine Lohnkürzung?

Die Entschädigungen für seinen Nachfolger, Urs Baumann, dürfte sich in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

Am Montag findet der Schlagabtausch im Kantonsrat statt.

Isabel Bartal fordert in einem Vorstoss, dass die ZKB-Spitze nicht mehr verdienen darf als die Geschäftsleitung der Schweizerischen Nationalbank.

Höhere Löhne und höhere Boni: Während die Credit Suisse 2022 in die Misere schlitterte, lief es für die Zürcher Volksbank ZKB wie geschmiert: Um zwölf Prozent konnte die ZKB den Gewinn steigern, erstmals machte die Bank über eine Milliarde Franken Reingewinn. Die Saläre der ZKB-Spitzen stiegen letztes Jahr in bisher unbekannte Höhen: Mit Sozialversicherungsbeiträgen verdiente der Ende August letzten Jahres zurückgetretene ZKB-Chef Martin Scholl im Jahr 2022 rund 330’000 Franken pro Monat. Obwohl er nur von Januar bis August im Amt war, stieg der Lohn des früheren ZKB-CEOs um 6,2 Prozent auf insgesamt 2,64 Millionen Franken. Aufs gesamte Jahr gerechnet wäre das ein Gehalt von 3,96 Millionen Franken – also ein Lohnsprung um 59 Prozent.