Jahn Hahn starb an Krebs und wollte Musik veröffentlichen

Auf der gleichnamigen Instagram-Seite zeigte er sich seit Mitte Januar in seinem Aufnahme-Studio beim Musizieren.

Unter dem Projekt-Namen «Delaware and Hudson Music» lebte der 47-Jährige seine musikalische Seite aus.

Der deutsche TV-Moderator war leidenschaftlicher Musiker und wollte mit dem Projekt «Delaware and Hudson Music» eigene Songs veröffentlichen.

Vor seinem Tod am 4. Mai hatte Jan Hahn noch viel vor.

Viele kannten Jan Hahn als das Gesicht des Frühstücksfernsehens. Was bislang nicht gross bekannt war: Der Moderator war ein leidenschaftlicher und talentierter Musiker.

Vor seinem Tod am 4. Mai wollte der 47-Jährige laut Bild.de eigene Songs auf den Markt bringen. Für sein Musik-Projekt «Delaware and Hudson Music» , benannt nach einem alten US-Eisenbahnunternehmen, launchte er im Januar sogar einen eigenen Instagram-Account. Zu diesem Zeitpunkt war der Moderator allerdings schon schwer krank. Die Diagnose Krebs erhielt er vor einem Jahr.

«Liebe meine neue Epiphone»

Auf dem Instagram-Kanal teilte Jan Hahn zahlreiche Schnappschüsse, auf denen er vor seinen Instrumenten oder mit nachdenklichem Blick im Aufnahme-Studio zu sehen ist. «Thinking of new songs» («Denke über neue Songs nach») schrieb er etwa unter ein Bild. Auf einem anderen Foto zeigt er sich voller Freude über seine neue Gitarre: «Liebe meine neue Epiphone.»

Die Musik schien dem Moderator im Kampf gegen den Krebs neue Hoffnung zu geben. Es scheint, als wollte er als Musiker neu durchstarten, denn er kündigte sogar neue Songs an: «Es wird neue Musik kommen».

Der letzte Post auf der »Delware and Hudson Music»-Instagram-Seite ist vom 16. Februar. Darauf zu sehen ist Jan mit Blick in den Himmel vor einem Haus. Passend dazu schrieb er: «Inspiration».

Im Februar hatte Hahn letzten TV-Auftritt

Den Traum, als Musiker Karriere zu machen, konnte Hahn nicht mehr in die Realität umsetzen. Am 19. Februar stand er das letzte Mal für «Guten Morgen Deutschland» vor der Kamera. Bereits im März meldete er sich krank, am vergangenen Dienstag verlor den Kampf gegen den Krebs.