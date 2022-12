Arbon TG: Räuber mit auffälligem Tattoo wurde festgenommen

Am Donnerstag konnte die Polizei den tatverdächtigen Mann festnehmen.

Dieser Räuber mit auffälligem Tattoo überfiel am letzten Samstag einen Agrola-Tankstellenshop.

Vor einer Woche betrat ein Räuber einen Agrola-Tankstellenshop an der St. Gallerstrasse in Arbon SG, griff die beiden Angestellten körperlich an, bedrohte einen von ihnen mit einem Messer und forderte Bargeld. Wenig später flüchtete er mit dem Deliktsgut zu Fuss ins angrenzende Wohnquartier.