Bürgerkrieg in Syrien

Neues Gesprächsformat gefordert

Der UN-Sondergesandte für Syrien hat eine internationale diplomatische Initiative für Frieden in Syrien verlangt. Der nun zehn Jahre tobende Bürgerkrieg in Syrien sei so stark vom Ausland beeinflusst wie kaum ein anderer Konflikt der Gegenwart, sagte Geir Pedersen dem UN-Sicherheitsrat. Viele der Probleme, die für die Menschen in Syrien am drängendsten seien, lägen nicht in deren Händen. Alle Beteiligten müssten sich darüber klar werden, dass keiner von ihnen allein den Ausgang des Konfliktes bestimmen könne.