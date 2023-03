Ammar Abdul Wahed Al Khudairy: Seine Aussagen lösten CS-Absturz aus – jetzt äussert sich Saudi-Banker erneut

Der Chairman der saudischen Bank, Ammar Abdul Wahed Al Khudairy, wollte der CS am Mittwoch keine weitere Unterstützung zusichern.

Jetzt äussert sich der Chairman der Bank erneut zur CS und spricht von «Panik an der Börse».

Am Mittwoch verweigerte die staatliche Saudi National Bank zusätzliche Unterstützung für die CS.

Die Credit Suisse war am Mittwoch massiv unter Druck geraten, ihre Aktien stürzten am Mittwoch zwischenzeitlich um mehr als 30 Prozent ab. Zum Börsenschluss lagen sie noch immer bei minus 24,24 Prozent.

Grund für die Panik waren Äusserungen des grössten Anteilseigners aus Saudiarabien, der Saudi National Bank. Der Chairman der saudischen Bank, Ammar Abdul Wahed Al Khudairy, schloss in einem Interview mit «Bloomberg TV» auf Nachfrage zusätzliche Unterstützung für die Credit Suisse kategorisch aus. Dafür gebe es vielerlei Gründe – nicht nur juristische und regulatorische.

«Isolierter Einzelfall»

Am Donnerstagmorgen sprach Ammar Abdul Wahed Al Khudairy im Fernsehen erneut über die Credit Suisse und die Turbulenzen am Mittwoch. Der ganze Börsenmarkt sei derzeit sehr fragil, so Ammar Abdul Wahed Al Khudairy. Die Turbulenzen bezeichnet der Banker als «unberechtigte Panik».