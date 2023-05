St. Gallen: CBD-Anlage eingestürzt – Mann gebüsst

Ein 40-jähriger Geschäftsführer einer CBD-Anbaufirma liess in einer Lagerhalle eine Growbox bauen. Beim Bau ging er aber nicht nach den Richtlinien vor, was ihn nun teuer zu stehen kommt.

1 / 4 Für seine CBD-Hanfanlage liess ein 40-jähriger Zürcher eine Growbox bauen. (Symbolbild) 20min/Matthias Spicher Den Raum baute er aber ohne Planung oder Abnahme durch Fachleute. (Symbolbild) 20min/Matthias Spicher Es kam, wie es kommen musste – der Raum stürzte ein. (Symbolbild) 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Ein Zürcher (40) war Geschäftsführer einer CBD-Hanfanlage und liess dort einen zusätzlichen Raum einbauen.

Im Mai 2021 stürzte der Raum wegen einer zuschlagenden Türe in sich zusammen.

Der 40-Jährige wurde nun per Strafbefehl verurteilt.

Ein 40-jähriger Zürcher betrieb als Geschäftsführer eine Firma, die CBD-Hanf anbaute. 2020 liess er in der Lagerhalle, in der sich die Produktionsanlage befand, einen separaten Raum ein- und später umbauen. Den Raum benutzte die Firma als «Growbox», einer festen Indoor-Gebäudekammer zur Kultivierung ihrer CBD-Hanfpflanzen. In der Anlage wurden unter anderem drei leistungsstarke Lüftungsaggregate installiert. Der Raum wurde 2021 fertiggestellt.

Für diesen Umbau erhielt der 40-Jährige, dessen Firma bei der Installation faktische Bauherrin und Bauleiterin war und mehrere Firmen mit dem Bau beauftragte, Ende April nun einen Strafbefehl.

Growbox vor den Augen des Gärtners eingestürzt – wegen Luftzug

Was war geschehen? An einem Morgen im Mai 2021 wollte ein angestellter Gärtner die Anlage betreuen und betrat dafür die Lagerhalle. Als er die Lüftung für die Anlage einschaltete, wurde die Tür zur Growbox durch den Luftzug zugeschlagen. «Der Gärtner sprang zur Seite, als er hörte, dass im Innern der Box etwas herunterfiel. Er konnte beobachten, wie sich erst die Gipsdecke von den Stahlträgern löste und herunterfiel, und dann auch die Wände des Raumes einstürzten», so die St. Galler Staatsanwaltschaft im Strafbefehl. Anschliessend führte ein Brand in der eingestürzten Growbox zu weiteren Schäden.

Um die Ursachen für den Einsturz herauszufinden, liess die Staatsanwaltschaft ein Gutachten erstellen. Laut der Beschreibung des Ereignisses durch den Gärtner war ein Unterdruck in der Growbox vorhanden. Ein beigezogener Lüftungsexperte zeigte auf, dass Lüftungsaggregate in ungünstiger Konstellation in der Lage sind, Unterdrücke zu produzieren, die ein Vielfaches des Eigengewichts betragen. Dieser Unterdruck löste den Einsturz aus.

Einsturz hätte durch gute Planung verhindert werden können

Durch eine entsprechende Planung und Ausführung der Anlage hätte ein Einsturz verhindert werden können. «Der Beschuldigte handelte pflichtwidrig unvorsichtig, indem er ein grosses und komplexes Bauwerk von erheblichem Gewicht erstellen liess, ohne für entsprechende Planung und anschliessende Abnahme durch Fachleute zu sorgen», heisst es im Strafbefehl.

Der 40-Jährige schuf damit eine konkrete Gefahr für Leib und Leben von Menschen, die beim Einsturz in der unmittelbaren Nähe des Gärtners auch bestand. Es sei allgemein bekannt, dass komplexe Bauwerke von Einsturzgefahr bedroht sind, wenn sie ohne geplante Koordination und fachliche Kontrolle errichtet werden. «Für den Beschuldigten, der als erfolgreicher Geschäftsmann ein eigenes Unternehmen führt, war dieser Einsturz voraussehbar», heisst es weiter.

Bedingte Geldstrafe und saftige Busse

Der 40-Jährige wurde nun Ende April wegen fahrlässigen Verursachens einer Überschwemmung, eines Ein- oder eines Absturzes schuldig gesprochen. Der Mann wird zu einer bedingten Geldstrafe von 100 Tagessätzen à je 860 Franken, also total 86’000 Franken verurteilt. Diesen Betrag muss er nur begleichen, falls er in den nächsten zwei Jahren straffällig wird. Hingegen muss der Mann eine Busse von 10’000 Franken sowie Gebühren und Auslagen von 17’932.55 Franken bezahlen.

Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig.