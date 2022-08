Per Zufall gesehen: Seine Crew rettete 4 Kanufahrer aus Thunersee – jetzt spricht der Kapitän

Weil ein Mannschaftsmitglied per Zufall an die richtige Stelle im See schaute, wurden die vier Personen gerettet.

«Es ist wirklich nicht alltäglich, was passiert ist», sagt Kapitän Andreas Pulfer zu 20 Minuten. Seine Crew hatte am Sonntagabend vier Personen aus dem Thunersee gerettet: eine Frau, zwei Männer und ein Kind. «Es war eine Teamleistung», betont Pulfer. «Ein Mannschaftsmitglied hat per Zufall aus dem Fenster auf den See geschaut. Es hatte Wellengang und Wind, es war also nicht viel zu erkennen. Plötzlich sagte er: ‹Dort schwimmen doch Leute!›»