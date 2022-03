Nach Verletzungspause – Seine ersten Comeback-Bälle schlägt Roger Federer gegen seine Ehefrau

Die Chance, dass Roger Federer in Wimbledon antritt, ist eher gering.

Diese Woche will er mit seiner Frau ein paar Bälle schlagen.

Ein schnelles Federer-Comeback wird es wohl nicht geben. «Er ist immer noch in der Phase der Rehabilitation», erklärt Lüthi. Auf dem Tennisplatz war der 40-Jährige bislang noch nicht aktiv. Dies soll nun im Laufe dieser Woche passieren, weiss Lüthi. Er werde diese Woche zuerst einmal mit Mirka, seiner Frau, Bälle schlagen, erzählte Federer dem Davis-Cup-Coach.

Die Chance, dass Federer seine Zelte im Juni in Wimbledon aufschlägt, sieht Lüthi eher nicht. «Ich sehe im Moment auch nicht, wie er in Wimbledon spielen sollte. Ich bin zwar nicht der, der sagt: unmöglich. Aber ich kann es mir zurzeit nicht vorstellen.» Bislang ist Federer erst bei einem Turnier gemeldet. Dem von sich selbst lancierten Laver-Cup. Dieser findet Ende September in London statt.