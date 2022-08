3 mit Drama: Er schreibt mit seiner Ex

Ich schiebe eine Sommerdepression, Leute! Weil: Ich bin zuhause, die Stadt ist ausgestorben, Bruce und Lars posten im Stundentakt Insta-Storys vom Strand, Juno ist nach ihrem Schwangerschaftsabbruch in ein Schweige-Retreat in die Berge gefahren und ich bin hier alleine, rette die Pflanzen der WG vor dem Austrocknen und füttere Marcos Katze Ellinchen , die mich hasst. Ich vermisse sie alle schrecklich! Und in meinem Frust tue ich Dinge, die man nicht tun sollte.

«Die Liebe scheint noch nicht erloschen»

Die gute Nachricht: Auf Ibiza scheint flirttechnisch nichts zu laufen. Die schlechte Nachricht: Er schreibt mit seiner Ex. Oft! Meist harmlose Sachen, aber manchmal schicken sie sich Pärchenbilder von früher, und er schreibt dazu: «Weisch no, Camping am Klöntalersee» und sie schickt Herzchen-Emojis zurück! Oder ein Sonnenuntergang irgendwo am Meer, darunter, von ihm: «Missing it!» Ich mein, wtf!

«Man sollte nie was rausfinden wollen, wenn man die Wahrheit nicht erträgt»

Klar, Marco und ich sind kein richtiges Paar, immer noch nicht. Und wirklich was gelaufen ist zwischen den beiden scheinbar nichts. Und trotzdem fühle ich mich wie betrogen und verfluche mich, dass ich überhaupt in seine DMs bin. Man sollte nie was rausfinden wollen, wenn man die Wahrheit nicht erträgt. Was mich noch mehr ankotzt: Céline hat zwar einen billigen Style, Polyesterkleidchen und Billigschmuck, aber sie sieht gut aus. Und wenn ich mir ihr Profil anschaue, scheint sie auch was auf dem Kasten zu haben. Plus sie ist drei Jahre jünger als ich. Ein Jackpot auf dem Single-Markt. Was will Marco überhaupt von mir? Hängt er nur mit mir ab, weil ich, im Gegensatz zu Céline, nicht im Ausland wohne?