Rücktritt Ueli Maurer: Seine Familie wusste Bescheid

Im Dezember 2008 war Maurer in den Bundesrat gewählt worden, zunächst wurde er danach Armeeminister. Hier posiert er mit fünf seiner sechs Kinder nach der Wahl im Bundeshaus.

Er habe viele Pläne, sagte Ueli Maurer an der Medienkonferenz vom Freitagmittag. Doch er verrate jetzt nichts darüber und werde in den nächsten Tagen auch keine Interviews geben.

Ueli Maurer, 71, tritt per Ende 2022 zurück. Seine politische Karriere hatte vor 44 Jahren in Hinwil ZH angefangen.

Ueli Maurer gab am Freitagmittag, 30. September 2022, seinen Rücktritt per Ende Jahr bekannt.

SVP-Finanzminister Ueli Maurer (71) tritt per Ende Jahr 2022 zurück. Dies hat er am Freitagmittag kommuniziert – am letzten Tag der Herbstsession. Damit geht Maurer ein Jahr vor den regulären Gesamterneuerungswahlen Ende 2023. Dies habe keinen besonderen Grund, sagte er auf entsprechende Nachfrage.