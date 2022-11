Seine Freunde kaufen Gucci-Schuhe, er lieber Aktien der Firma

Richard Schäli ist auf der neuen «Forbes»-Liste der 30-Under-30 in der Schweiz, Deutschland und Österreich.

Mit sieben kaufte er die erste Aktie, mit elf gründete er seine eigene Vermögensverwaltungsfirma. Heute ist Richard Schäli 16-jährig. Nun schafft er es auf die renommierte «Forbes»-Liste der 30-Under-30 in der Schweiz, Deutschland und Österreich.

Das Wirtschaftsmagazin würdigt mit der Liste Menschen, die trotz oder gerade wegen ihres Alters Aussergewöhnliches erreicht haben. Laut «Forbes» verwaltet Schäli bereits einen achtstelligen Geldbetrag für Kunden und Kundinnen. Nebenher geht er in die Kanti, setzt derzeit aber ein Semester aus, um in Singapur Mandarin zu lernen und seinen Horizont zu erweitern, wie er zum Magazin sagt.

In den Schulpausen Aktienkurse checken

Schälis erste Aktie war von der Zurich Versicherung. Als sie in einem Jahr um 20 Prozent zulegte, merkte er, dass der Aktienmarkt spannend sein kann, wie «Fiancialmedia» schreibt. Mit zehn Jahren gewann Schäli einen Trading-Wettbewerb, bei dem 2,7 Millionen Menschen mitmachten. Seine Anlage wuchs in einem Jahr um über 5000 Prozent.

In der Schule nutze er jede noch so kurze Pause, um die aktuelle Finanzlage zu checken, sagte der Jung-Investor einst zu «Radiopilatus». So habe er etwa mit Investitionen des Geburtstagsgelds immer wieder Gewinne herausholen können.