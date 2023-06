Philippe Pozzo di Borgo ist tot: Er diente als «Intouchables»-Vorbild

Pozzo di Borgo war nach einem Gleitschirmunfall 1993 vom Hals an abwärts gelähmt.

Der querschnittsgelähmte französische Geschäftsmann Philippe Pozzo di Borgo, an dessen Schicksal der Kinofilm «Intouchables» («Ziemlich beste Freunde») anknüpft, ist tot. Der nach einem Gleitschirmunfall 1993 vom Hals an abwärts gelähmte Franzose sei im Alter von 72 Jahren gestorben, berichtete die Zeitung «Le Parisien» am Freitag unter Verweis auf den Bruder des Mannes.