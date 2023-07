Herzogin Meghan: «Sun»-Urteil wegen Hass-Kolumne von Jeremy Clarkson

«Ich träume von dem Tag, an dem sie gezwungen wird, nackt durch die Strassen jeder Stadt in Grossbritannien zu marschieren, während die Menge ‹Schande› ruft und sie mit Exkrementen bewirft», so Clarkson in seiner Kolumne.

In der britischen Zeitung «Sun» machte der ehemalige «Top-Gear»-Moderator und Autor Jeremy Clarkson (63) im Dezember 2022 klar, was er von Herzogin Meghan (41) hält – seiner Kolumne zufolge hat er nicht viel für sie übrig. «Ich hasse sie», schrieb er. Weiter ging er auf eine Szene aus «Game of Thrones» ein.



Er äusserte die Hoffnung, dass Meghan wie eine Figur der Hit-Serie nackt einen «Walk of Shame» durch England absolvieren müsse. «Ich träume von dem Tag, an dem sie gezwungen wird, nackt durch die Strassen jeder Stadt in Grossbritannien zu marschieren, während die Menge ‹Schande› ruft und sie mit Exkrementen bewirft.» Mit anderen Worten: Meghan solle gedemütigt und mit Fäkalien beworfen werden.