St. Gallen: Zigarette liess Hanfanlage auffliegen

Ein heute 35-jähriger St. Galler betrieb an seinem Wohnort während eines Jahres eine Indoor-Hanfanlage mit selbst installierter Beleuchtungs- und Belüftungsanlage. Die etwa hundert Pflanzen waren in einem sechs Quadratmeter kleinen Zimmer untergebracht. Die Hanfsetzlinge hatte der Mann zuvor in Österreich gekauft und sie illegal per Zug in die Schweiz eingeführt. Das angebaute Marihuana wollte der St. Galler anschliessend verschenken.