Talente erkennen und fördern – Seine Lehrer rieten vom Gymi ab, 25 Jahre später ist er Manager

Er gab preis, wie wenig ihm die Lehrerinnen und Lehrer in seiner Schulzeit zugetraut haben.

Nun will er Kindern und Eltern Mut machen.

Am Elternabend werden Lehrpersonen deutlich. Dann kriegen die Eltern zu hören, wie sich ihr Kind in der Schule gemacht hat. So war es auch bei Dennis Vollmer, als seine Lehrer den Eltern dazu rieten, den Sohn vom Gymi zu nehmen, weil er dort nicht glücklich werde.