Bodensee

Seine Leiche lag im dichten Seegras

Beim Schwimmen im Bodensee ist am Sonntagabend ein noch unbekannter Man ertrunken. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.

Konstanz (D), 20.07.2020: Ein Schweizer wollte vergangene Woche am Abfertigungscontainer beim Bodenseeforum mehrere Ausfuhrscheine abfertigen lassen. Bei der Kontrolle seiner Personalien kam heraus, dass der 69-Jährige einen erheblichen Betrag einem deutschen Finanzamt schuldete. Da er das Geld nicht bezahlen konnte, wurde sein Auto im Wert von 30’000 Euro gepfändet. Er ging, seine Frau liess er an der Dienststelle zurück.

Bregenz (A), 21.07.2020: Die Polizei führte eine Kontrolle im Bereich Wolfurt, Schwarzach, Lauterach und Alberschwende durch. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf technisch veränderte Kraftfahrzeuge gelegt .Sechs Fahrzeugen wurde an Ort und Stelle wegen Gefahr im Verzug die Kennzeichen abgenommen. Ein Töffli wurde frisiert, dass es 121 km/h fahren konnte.

Hard (A), 09.08.2020: Ein bislang unbekannter Mann wurde gesichtet, wie er gegen 20.36 Uhr in Richtung Mitte des Binnenbeckens schwamm. Er war alleine, bekam offenbar Probleme und ging unter. ein Augenzeuge suchte nach ihm, andere Personen setzten einen Notruf ab. Erst nach längerer Suche konnte der leblose Körper des Schwimmers um 0.41 Uhr in einer Tiefe von ca. zweieinhalb Meter von einem Einsatztaucher im dichten Seegras aufgefunden und geborgen werden. Hinweise auf Fremdverschulden konnten bislang keine festgestellt werden.

