Aviciis Mutter äussert sich erstmals

«Seine Musik kann ich bis heute noch nicht hören – fange dann an zu weinen»

Vor zwei Jahren starb Tim Bergling alias Avicii. Nun spricht erstmals seine Mutter öffentlich über den schweren Verlust.

Vor zwei Jahren, am 20. April 2018, starb Star-DJ Avicii. Der damals 28-Jährige hatte sich das Leben genommen. Nun spricht zum ersten Mal seine Mutter Anki Lidén mit der schwedischen Zeitung «Aftonbladet» über «die schwerste Zeit ihre Lebens». Dazu sagt sie: «Es war traumatisch. Ich war vom Schock wie betäubt.» Die 73-Jährige fügt an: «Es war zudem auch turbulent, weil so viele Dinge folgten.» Um sich von dem schweren Verlust abzulenken, habe sie nun alle Streamingdienste, die man haben kann, so Lidén: «Ich habe mir alles Mögliche angeschaut, um abschalten zu können. So konnte ich der Realität für einige Zeit entfliehen.»