Montlingen SG: «Seine Mutter starb in einem Sturm, da habe ich ihn von Hand aufgezogen»

Auf einem 1300-Quadratmeter-Gelände sind Hera und Hopsi zu Hause. «Auf dieser Fläche könnten wir sogar 25 Kängurus halten», erklärt Fritsche. Wallabys sind von Natur aus eher scheu, trotzdem zeigen sich die beiden am Montag. Vor allem Hopsi zeigt sich sehr zutraulich: «Seine Mutter starb in einem Sturm. Ich habe ihn damals von Hand aufgezogen », erzählt die Halterin. Dadurch entstand eine enge Bindung zu Hopsi.

«Glauben nicht, dass es wahr ist»

Das Männchen ist bei der Familie im Haus gross geworden. «Während des Essens ist er jeweils in der Stube herumgehoppelt », erzählt Fritsche. Weiter sagt sie: «Er hat uns viele spezielle Momente beschert.» Trotz dem fast identischen Aussehen der Bennet-Wallabys, kann die Halterin die beiden gut unterscheiden: «Ich erkenne sie an ihrem Ausdruck.»

Die Reaktionen der Gäste, wenn sie die Wallabys sehen, seien unterschiedlich. «Die einen glauben nicht, dass es wahr ist», erzählt die Halterin. Bei den meisten Besucherinnen und Besuchern kommen die kleinen Bewohner gut an. «Viele möchten die Wallabys direkt streicheln. Doch das geht leider nicht», sagt Fritsche. Um das Gehege gibt es einen Spazierweg, so können die Feriengäste die Tiere selbstständig beobachten.

«Heimweh-Australier»

Bereits 2011 waren auf der «Steigmatt» die ersten Kängurus zu sehen. Dafür benötigten die Halter eine Wildtierbewilligung. Die Halterin bezeichnet sich und ihren Mann selbst als «Heimweh-Australier». Sie haben sich in Australien als Austauschpraktikanten kennen gelernt. «Da wir erst wieder in vielen Jahren zurückreisen, haben wir uns ein Stück Australien in die Schweiz geholt», so Fritsche.