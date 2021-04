Die Mutter des verstorbenen Prinz Philip wurde zweieinhalb Jahre lang in Kreuzlingen wegen einer psychischen Erkrankung behandelt.

Prinz Philip : Seine Mutter war in einem Thurgauer Sanatorium eingesperrt

Darum gehts Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, starb im Alter von 99 Jahren «friedlich» im Schloss Windsor, wie der Palast am Freitagmorgen auf Twitter mitteilte.

Im Februar wurde der Prinzgemahl ins Spital eingeliefert und am Herzen operiert.

Seine Familie hat Verbindungen in die Schweiz: Philips Mutter wurde aufgrund einer psychischen Erkrankung in Kreuzlingen behandelt.

Der Herzog von Edinburgh ist am Freitagmorgen im Alter von 99 Jahren gestorben. Er lag zuvor wochenlang im Spital. Woran Prinz Philip genau gestorben ist, ist nicht bekannt. Nach Angaben eines Palastvertreters wies der Prinz keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung auf.

Prinz Philip hat ein bewegtes Leben hinter sich. Er war das fünfte Kind und der erste Sohn von Prinz Andrew von Griechenland und Dänemark und Prinzessin Alice von Battenberg. Geboren ist er 1921 auf der griechischen Insel Korfu – und scheinbar kam er ganz unerwartet auf die Welt: Mehreren Berichten zufolge soll seine Mutter ihn mit 36 Jahren auf einem Küchentisch im Zuhause seiner Familie geboren haben. 18 Monate später musste die Familie nach einem Militärputsch das Heimatland verlassen und flüchtete über das Meer nach Paris.

Bei Alice wird eine psychische Erkrankung diagnostiziert

Einige Jahre später diagnostizierte Sigmund Freud höchstpersönlich bei Philips Mutter Alice von Battenberg, die von Geburt an gehörlos war und das Lippenlesen in mehrere Sprachen beherrschte, eine psychische Erkrankung. Gemäss der «NZZ am Sonntag» handelte es sich laut des legendären Psychoanalytikers um eine «paranoide Schizophrenie, mitverursacht durch sexuelle Frustration aufgrund einer nicht ausgelebten Leidenschaft».

Er riet zu einer starken Röntgenbestrahlung der Eierstöcke zwecks Beschleunigung der Menopause und des Eintritts der Wechseljahre. Ob die Patientin der Behandlung zugstimmt hatte, ist nicht bekannt. «Aus heutiger Sicht weist wohl einiges darauf hin, dass Prinzessin Alice ein Opfer der zeitgenössischen Psychiatrie war», schreibt die Zeitung. Viele Zeitgenossen attestierten Alice einen «wachen Geist und einen Sinn für Ironie.»

Entführung in den Thurgau

Im Jahr 1930 sorgten Alices Mutter und ihr Ehemann schliesslich dafür, dass die 45-jährige Tochter und Gattin – offenbar gegen ihren Willen – in eine Einrichtung für psychisch Erkrankte eingewiesen wurde. «Ruhiggestellt mit Betäubungsmitteln, sitzt sie im Fond eines Autos, unterwegs durch den Schwarzwald Richtung Schweiz», schreibt die «NZZ am Sonntag.» Ziel war das noble Sanatorium Bellevue bei Kreuzlingen in der Schweiz.

Zweieinhalb Jahre lang wurde Philips Mutter im Thurgauer Sanatorium festgehalten, wo sie «philosophische Bücher las und wirre religiöse und politische Artikel an Zeitungsredaktionen» schickte. Phasenweise hielt sie sich offenbar für die Braut Christi oder Buddhas. Ein Fluchtversuch scheiterte. Alice sei manchmal lethargisch, manchmal euphorisch, manchmal suizidgefährdet gewesen, schreibt die «NZZ am Sonntag» und habe an Herzproblemen gelitten.

Nach ihrer Entlassung tingelte die Prinzessin durch Hotels, Kurhäuser und Pensionen in ganz Europa. Mit 53 Jahren zog sie zurück nach Athen, wo sie sich zeitlebens wohltätig engagierte.