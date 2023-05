Luzern : Seine Schuhe müssen wie Spiegel glänzen, jetzt fliegt er an die WM

Das Finale des «World Championship of Shoe Shining» findet am 13. Mai in London statt.

Immer perfekt saubere Schuhe zu haben, kostet Zeit und Mühe. Es gibt Menschen wie Albert Gjukaj, die genau das tun, nämlich Schuhe – vor allem Lederschuhe – sowohl zu reinigen als auch zu polieren. Seit rund dreieinhalb Jahren betreibt er an der Pilatusstrasse in Luzern eine Schuhmacherei, wo er Lederschuhe aller Art repariert und putzt.

In wenigen Tagen wird Gjukaj von Luzern nach London fliegen, um am Finale der Weltmeisterschaften im Schuhputzen («World Championships of Shoe Shining») teilzunehmen. Er wurde als einziger Schweizer für das Finale am 13. Mai ausgewählt und wird mit einem japanischen und einem englischen Schuhputzer um den Titel kämpfen. Gjukaj kam schon als kleiner Junge in Berührung mit Schuhen und deren Putzmitteln und ganz nach dem Motto «Übung macht den Meister» fand er die passenden Lappen, welche die Schuhe so richtig schön zum Glänzen bringen können.