Als ich mit 24 mit einer schweren Lungenentzündung zu Hause im Bett lag, erhielt ich eine SMS einer unbekannten Telefonnummer. Sie war an einen Dani gerichtet , und ich konnte mit dem Inhalt nichts anfangen. Aus Langeweile antwortete ich darauf und klärte den Absender darüber auf, dass er sich in der Nummer vertan haben musste. Ein Patrick entschuldigte sich für die Störung, worauf ich ihm sagte, dass ich aufgrund der Lungenentzündung sowieso nichts Besseres zu tun hatte. Es stellte sich heraus, dass die SMS eigentlich für seinen Arbeitskollegen bestimmt gewesen wäre.

Am nächsten Morgen schrieb er mir wieder und fragte, ob es mir schon besser ginge. Ich fand das sehr aufmerksam, da wir uns ja eigentlich nicht kannten. So ging das dann hin und her , und nach einigen Wochen wartete ich am Abend jeweils schon auf die Gute-Nacht-SMS. Unser erstes Telefonat fand mitten in der Nacht statt und dauerte über drei Stunden! Von Beginn an war eine Vertrautheit da, die ich zuvor noch nie bei jemandem hatte.