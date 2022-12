Q&A: Seine Steuern werden öffentlich – wie  unangenehm wird es für Donald Trump? 

1 / 1 Donald Trump gab am 15. November auf seinem Anwesen Mar-a-Lago bekannt, dass er sich 2024 erneut als Kandidat der Republikaner um die US-Präsidentschaft bewerbe. REUTERS

Darum gehts Das US-Finanzministerium hat Steuererklärungen von Ex-Präsident Donald Trump an einen Kongressausschuss übergeben.

Der Ausschuss könnte die Unterlagen auch der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Die Steuerunterlagen könnten Antworten liefern auf Fragen wie: War Trump als Unternehmer wirklich erfolgreich? In welchem Ausmass hat er bei der Steuerumgehung getrickst? Ist er finanziell mit Russland verbandelt?

Ob Trump strafrechtliche Folgen fürchten muss, ist unklar.

Gegen die Offenlegung seiner Steuern hat Trump jahrelang gekämpft.

Das amerikanische Finanzministerium hat die Entscheidung des US-Supreme-Courts befolgt: Es hat die Steuerunterlagen der letzten sechs Jahre von US-Präsident Donald Trump an den demokratisch geführten Finanzausschuss im Repräsentantenhaus herausgegeben. Dagegen hatten Trumps Anwälte während Jahren und bis in letzter Minute angekämpft.

Trump ist der erste US-Präsident der modernen amerikanischen Geschichte, der mit der Tradition der Veröffentlichung seiner Steuererklärungen während der Präsidentschaftskampagne gebrochen hat. Dazu gibt es zwar keine rechtliche Verpflichtung. Doch es führte dazu, dass nicht nur Trump-Kritiker vermuten, dass dieser etwas zu verbergen habe.

Wieso ist das wichtig?

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist insofern brisant, als dass Trump vor zwei Wochen verkündet hat, 2024 erneut als Präsidentschaftsbewerber für die Republikaner antreten zu wollen. Je nachdem, was die Dokumente enthüllen, könnte es für ihn unangenehm werden und politische Folgen haben.

Was sind das für Steuerunterlagen?

Es geht um Steuerdokumente der letzten sechs Jahre, vor allem aus der Zeit, als Trump Präsident war. Dazu gehören sowohl Trumps persönliche Steuern als auch die Finanzunterlagen seiner Unternehmen.

Hat auch die Öffentlichkeit Einsicht?

Der parlamentarische Ausschuss könnte schon rasch regulär Details an die Öffentlichkeit bringen, sollte er sich dafür entscheiden. Noch ist unklar, ob die Mitglieder des Ausschusses die Dokumente bereits einsehen konnten.

Was könnten die Unterlagen zeigen?

Dass Trump als Unternehmer gar nicht so erfolgreich war

Dieser Verdacht steht schon länger im Raum. So hatte Trump 2015 angegeben, über zehn Milliarden Dollar schwer zu sein, das «Forbes»-Magazin aber schätzte sein Nettovermögen damals auf weniger als die Hälfte. «Trump scheint übertriebene Behauptungen über seinen Reichtum als Beweis dafür zu verwenden, dass er klüger (und besser) ist als die meisten Menschen», schreibt dazu CNN. Es sei gut möglich, dass die Veröffentlichung seiner Steuererklärungen «die Luft aus dem Ballon nehmen würde, den Trump während eines Grossteils seines Erwachsenenlebens aufgeblasen hat».

Dass der Präsident und Immobilienmogul systematisch zu wenig Steuern zahlte

Trump behauptet zwar, «zu viel» oder «eine Menge» Steuern zu zahlen. Allerdings gibt es auch hier Anhaltspunkte, dass Trump nicht die Wahrheit sagt. So recherchierte die «New York Times» vor zwei Jahren, dass Trump 2016 und 2017 gerade einmal 750 Dollar Steuern und während zehn Jahren null Einkommenssteuern bezahlt haben soll. Gegenüber der Steuerbehörde IRS soll er angegeben haben, dass er mehr Geld verliere als verdiene. Gegenüber Banken und anderen Geldgebern dagegen soll er die Einnahmen seiner mehr als 500 Unternehmen aufgebläht haben, um bessere Konditionen für Kredite zu erhalten. Rechtswidrig ist diese Praxis aber nicht.

Dass er finanziell stark mit Russland liiert ist

Trump hat in Russland möglicherweise hohe Kredite vergeben. So war er stark in den potenziellen Bau des Trump Tower Moskau involviert. Von den Geschäften mit Russland sprach sein ältester Sohn an einer Immobilienkonferenz 2008 auch ganz offen. «Die Russen machen einen ziemlich unverhältnismässigen Anteil an vielen unserer Vermögenswerte aus», so Donald Trump Jr. damals. «Zum Beispiel in Dubai, und sicherlich bei unserem Projekt in Soho und überall in New York. Wir sehen eine Menge Geld, das aus Russland kommt.»

Dass er doch kein Wohltäter ist

In typischer Trump-Manier unterstreicht «the Donald» gerne seine grosszügigen Spenden für wohltätige Zwecke. Dabei sei «es überhaupt nicht klar, wie grosszügig (wenn überhaupt) Trump in den letzten Jahrzehnten Wohltätigkeitsorganisationen gegenüber war», so CNN. Eine eigene Stiftung hatte Trump auf gerichtliche Anordnung hin 2018 schliessen müssen, weil er und seine Familie sie für persönliche und politische Zwecke missbraucht hatten.

Was bedeutet das für Trump?

Das Gremium für Finanzen und Haushalt im demokratisch dominierten Repräsentantenhaus will nun prüfen, ob aus den freigegebenen Unterlagen etwa Interessenskonflikte oder fragwürdige Methoden zur Steuerumgehung ersichtlich werden. Dafür bleibt nicht viel Zeit, denn im Januar übernehmen die Republikaner das Repräsentantenhaus, und dann dürften die Untersuchungen eingestellt werden.

Die New Yorker Staatsanwaltschaft ermittelt dagegen schon länger wegen Trumps Finanzgebahren. Mit den Steuerunterlagen weite sie diese Ermittlungen aus, so die BBC. Sollten die Staatsanwälte Beweise für ein Fehlverhalten finden, ist ein Strafverfahren gegen Trump selbst möglich, zumal in New York mehrere Arten von Steuerbetrug strafrechtlich belangt und mit langen Haftstrafen belegt werden können.

Ob es so weit kommen wird, ist offen. Sollte durch die Offenlegung der Finanzunterlagen aber wirklich strafrechtlich Relevantes ans Tageslicht und eine Anklage zustande kommen, «läuft der ehemalige Präsident nicht nur Gefahr, ins Gefängnis zu gehen, sondern auch, irrelevant zu werden», schreibt «The New Statesman».

Trump ist derzeit in diverse rechtliche Auseinandersetzungen verwickelt. Es gibt eine Klage wegen Vergewaltigung und die Staatsanwaltschaft von Manhattan ermittelt wegen einer Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin. Untersucht wird zudem auch Trumps Rolle beim Sturm seiner Anhänger auf das Capitol in Washington sowie die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente in sein privates Anwesen nach dem Abschied aus dem Weissen Haus.

