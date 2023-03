Doktor Sex: Linas Freund setzt sie unter Druck, wenn das Paar nicht regelmässig Sex hat

Antwort von Doktor Sex

Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Daher ist es ausgesprochen wichtig, sich im Umgang damit zu üben. In vielen Bereichen eurer Beziehung scheint euch dies zu gelingen, sonst wärt ihr wohl nicht mehr zusammen. Beim Sex hingegen tut ihr euch mit dem Wandel offenbar schwer.

Als Sexualberater erlebe ich es in meiner Praxis immer wieder , dass der Sex und wie man damit umgeht, im Wachstumsprozess eines Paares zum Stolperstein wird. Denn mit diesem sind besondere Werte verbunden, die anzutasten einem Tabubruch gleichzukommen scheint.

Was kannst du tun, damit es nicht immer wieder zu diesem Konflikt kommt?

So paradox es tönen mag, rate ich dir dazu, statt dieses neurotische Theater weiterzuspielen, ein echtes Gespräch über euer Sexualleben zu führen – also den Scheinkonflikt durch einen echten zu ersetzen!

Es ist doch offensichtlich, dass das Verhalten deines Mannes dem eines Kindes gleicht, welches die Schokolade nicht kriegt, die zu haben es sich in den Kopf gesetzt hat. Es schmollt und gibt sich schlecht gelaunt, bis es von «Mama» erhält, was es will.