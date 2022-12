«Japanischer Kannibale» Issei Sagawa ist tot

Der als «japanischer Kannibale» bekannte Issei Sagawa ist am 24. November im Alter von 73 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben. Sein Verbrechen löste weltweit Entsetzen aus. Sagawa war Student in Paris, als er am 11. Juni 1981 seine niederländische Mitstudentin Renée Hartevelt zum Abendessen in seine Wohnung einlud. Dort tötete er sie mit einem Gewehrschuss in den Nacken.



Die nächsten drei Tage lang zerstückelte er die Leiche und ass verschiedene Körperteile. Ausserdem verging er sich an der verstümmelten Leiche. Als die nicht verzehrten Körperteile zu verwesen begannen, versuchte Sagawa, die Überreste in einem See im Bois de Boulogne zu versenken, wobei er die zerstückelten Körperteile in zwei Koffern mit sich führte. Er wurde jedoch auf frischer Tat ertappt und vier Tage später von der französischen Polizei festgenommen.