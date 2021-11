Verschwundener Bergsteiger – «Seine Tochter rief mich an, weil sie wissen wollte, wo ihr Papi ist»

«Am Samstag hat mir Markus noch Fotos von seiner Bergtour auf dem Gehrihorn geschickt. Als ich ihm am Sonntag noch schrieb und er mir am Dienstag noch nicht geantwortet hatte, wurde ich bereits nachdenklich», sagt S. Sie pflegte regelmässig Kontakt mit dem Vermissten. «Am Mittwoch rief mich seine Tochter an und wollte wissen, wo ihr Papi ist.» Er sei nicht mehr erreichbar und sie mache sich grosse Sorgen. «Da wusste ich, es muss etwas passiert sein, denn das sieht Markus gar nicht ähnlich», so S.

«Markus hatte so viele Pläne und war noch richtig fit»

Seine gute Freundin, die ihn oft auf seine Bergtouren begleitete, vermutet, dass er am Sonntag erneut in die Berge stieg. Am Donnerstag war er zuletzt bei ihr gewesen. «Wir kennen uns seit langer Zeit und haben Jahre zusammen als Fitnesstrainer gearbeitet. Wir fantasierten noch darüber, wie es wäre, sich nun zusammen etwas aufzubauen und selbstständig zu werden» erzählt S. Obschon er vor kurzem seinen Job verloren hat, steht für sie ausser Frage, dass sich J. das Leben genommen haben könnte. «Er ist ein richtiges Stehaufmännchen und war bereits wieder eifrig dabei, sich zu bewerben. Markus hatte so viele Pläne und war noch richtig fit.» Auch auf den Fotos, die er ihr am Samstag geschickt hatte, habe er äusserst zufrieden ausgesehen.