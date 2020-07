Er baute die Tür für die Synagoge

Seine Tür rettete 50 Menschen

Die Synagoge in Halle hat nach dem Anschlag eine neue Tür bekommen. Thomas Thiele baute sie – auch jene, die den Täter gestoppt hatte.

Thomas Thiele, Tischlermeister, ist in seiner Werkstatt mit letzten Handgriffen an der neuen neuen Tür für die Synagoge beschäftigt.

Thomas Thieles Tür hielt. Als ein schwer bewaffneter Rechtsextremist am 9. Oktober im vergangenen Jahr versuchte, in die Synagoge in Halle einzudringen und 50 betende Menschen zu töten, scheiterte er an der Eingangstür. Der Täter drückte sich gegen sie, schoss mehrmals auf sie. Aber die Türe blieb verschlossen.