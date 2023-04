Martina Bolliger packt über Skandal-Affäre mit Bushido aus

«Tag für Tag werde ich wütender, weil er die grosse Plattform bekommt und damit einen Haufen Geld verdient», so die Luzernerin Martina Bolliger. 14 Jahre ist es her, seit ihre Skandal-Affäre mit Rapper Bushido (44) in die Schlagzeilen geriet. Auch heute noch leidet sie unter dem, was der Deutschrapper ihr angetan haben soll.