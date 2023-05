Johnny Depps verfärbte Zähne schocken Fans

1 / 8 «Das verdirbt mir die Laune», schreibt eine Userin über den Anblick von Johnny Depps Zähnen. Getty Images Der 59-Jährige war beim Filmfestival in Cannes zu Besuch. IMAGO/ZUMA Wire Im Eröffnungsfilm «Jeann du Barry» spielt Depp König Ludwig XV. Getty Images

Darum gehts Mit dem Film «Jeann du Barry» kehrt US-Schauspieler Johnny Depp (59) auf die Kinoleinwand zurück.

Fotos von seinem Auftritt am Filmfestival in Cannes zeigen nun, wie schlecht es um die Zahnpflege des Schauspielers steht.

Fans vermuten, dass die braunen Verfärbungen seiner Vorliebe für Zigarren geschuldet sind.

Johnny Depps Auftritt beim Filmfestival in Cannes gibt zu reden. Jedoch geht es weniger um seine Darbietung im Eröffnungsfilm «Jeann du Barry», sondern um seine offensichtlich mangelhafte Zahnpflege. Fotos, auf denen Depp durch ein breites Lachen seine Zähne enthüllt, gibt es nicht viele, doch werden sie sichtbar, fallen die enormen Verfärbungen auf.

So scheint es kaum verwunderlich, dass Depp meistens die Lippen geschlossen hielt und auf manchen Fotos gar Sonnenbrille oder Hand vor dem Mund platzierte. Ganz im Gegensatz zu Schauspielkollegin und Regisseurin Maïwenn Le Besco (47), die an seiner Seite über den roten Teppich schritt und den Fotografen ihr strahlendstes Lächeln schenkte.

Auf Twitter kommentieren die Fans, dass Depps Zähne am «Verrotten seien». Ein User meint: «Seine Zähne sind zu braun, die neuesten Fotos haben mir die Laune verdorben.» «Es inspiriert mich wirklich sehr, jedes Mal, wenn ich ein Bild von Johnny Depp in Cannes sehe, meine Zähne zu putzen, Zahnseide und einen Zungenschaber zu verwenden», schreibt eine weitere Userin.

Sind die Zigarren schuld?

Es ist kein Geheimnis, dass sich der einstige Hollywood-Beau des Öfteren gerne mal eine Zigarre ansteckt – so gesehen auch in Cannes. Fans vermuten, dass es diesem Laster geschuldet ist, dass sein Gebiss jetzt so aussieht.

Einige zeigen sich irritiert darüber, dass sich der Schauspieler nicht besser um seine Zahnpflege kümmert, da er es sich mit einem geschätzten Gesamtvermögen von rund 140 Millionen Franken definitiv leisten könnte. «Mit Geld kann man keine Liebe kaufen und im Fall von Johnny Depp offenbar auch keine Zähne», schreibt eine Twitter-Userin dazu.

Johnny Depp braucht Hollywood nicht mehr

Offenbar scheint es dem 59-Jährigen dieser Tage nicht mehr so wichtig zu sein, wie er beim Publikum ankommt. Er brauche Hollywood nicht mehr, wie er an der Pressekonferenz in Cannes erklärte. In «Jeanne du Barry» spielt Depp König Ludwig XV. Es ist sein erster Film seit dem Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard (37). Er hatte sie in einem Verleumdungsprozess im vergangenen Jahr beschuldigt, er habe aufgrund von ihren Gewaltvorwürfen Engagements verloren.

So wurde er infolge des Prozesses aufgefordert, aus dem «Harry Potter»-Spin-off «Fantastische Tierwesen» auszusteigen. Das Gericht stellte sich schlussendlich zum grossen Teil auf seine Seite: Heard wurde zu zehn Millionen Dollar Schadenersatz verurteilt, Depp zu zwei Millionen.

Die öffentliche Schlammschlacht hat offenbar Spuren hinterlassen. Jetzt habe er kein Interesse an Studio-Projekten mehr, so Depp vor den Presseleuten. «Ich fühle mich nicht von Hollywood boykottiert, weil ich nicht an Hollywood denke. Ich selbst brauche Hollywood nicht mehr.» Diese Haltung zeigte sich auch dadurch, dass Depp zu spät zur Pressekonferenz antanzte. Seinen Angaben zufolge, weil er im Stau stand. Das restliche Filmteam um Regisseurin Maïwenn war bereits eine gute halbe Stunde vorher da, um Fotos zu machen und erste Fragen zu beantworten.

