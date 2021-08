Geheimnisvolle Mondhörner - Seit 170 Jahren zerbrechen sich Fachleute den Kopf darüber

Nun können die sogenannten Mondhörner in einer Sonderausstellung noch bis am 24. Oktober im Museum für Urgeschichte(n) in Zug bestaunt werden.

Darüber rätseln die Fachleute: Das Museum für Urgeschichte(n) zeigt in einer Sonderausstellung die sogenannten Mondhörner. Bei den geheimnisvollen archäologischen Funden ist man sich nicht so sicher, wozu sie gedient haben könnten. «Wir wissen nicht so genau, wofür die Mondhörner wirklich gebraucht worden sind», sagt Dorothea Hintermann vom Museum für Urgeschichte(n). Denn ihre Funktion sei nicht überliefert. Fachleute zerbrächen sich bereits seit 170 Jahren den Kopf über die rätselhaften Gegenstände aus der späten Bronzezeit (1300 – 800 vor Christus).

«Häufig nicht mehr ganz oder zerstört»

So könnten sie als Feuerböcke, Kultobjekte, Nackenstützen oder gar Messgeräte in der Astronomie gedient haben. Heute aber weise vieles daraufhin, dass sie für Rituale verwendet wurden. «Sie sind häufig nicht mehr ganz oder zerstört, was darauf hinweisen könnte, dass sie einmal gebraucht wurden für ein Fest oder Ritual und dann rituell entsorgt wurden», führt Hintermann aus. Weil ihre Form an Stierhörner oder an eine liegende Mondsichel erinnert, nenne man sie Mondhörner.