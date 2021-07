Heftige Niederschläge : Seit 1918 fiel im Tessin nie mehr so viel Regen wie in den letzten 48 Stunden

Im Tessin schüttete es wie aus Kübeln: Es regnete in den letzten zwei Tagen beinahe dreimal soviel wie im gesamten Juli.

Heftige Regengüsse haben in den letzten Stunden die Regionen Mendrisiotto und Unteres Ceresio heimgesucht. Während gestern Abend die größten Schäden in Bissone zu beklagen waren, wo einige Häuser vorübergehend evakuiert werden mussten, regnete es heute wie aus Eimern auf das Muggiotal und die umliegenden Gebiete. Aber auch in Balerna und Chiasso, wo die Faloppia und die Breggia für Verwüstungen sorgen, sowie an den Hängen des Monte Generoso, wo ein Erdrutsch zur Schliessung der Bahnstrecke geführt hat. Laut Meteonews regnete es seit Messbeginn 1918 noch nie soviel innerhalb von zwei Tagen.