Züri-Fäscht: Seit 3 Wochen dran– so aufwendig sind die Nacharbeiten vom Züri-Fäscht 

Das macht die Abfallsortierung vom Züri-Fäscht so aufwendig

Vor drei Wochen fand in den Zürcher Strassen das Züri-Fäscht statt. Von der Chilbi und den Essensständen gibt es keine Spur mehr. Doch was wie alter Schnee von gestern wirken mag, ist für das Recyclingpersonal des Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) noch immer Alltag. «Das Abfallmanagement an einer Veranstaltung dieser Grösse und mit so vielen Besuchenden ist eine logistische Herausforderung», so Tobias Nussbaum, Mediensprecher des ERZ.