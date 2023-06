Rümlang ZH: Waldrapp-Paar brütet in der Schweiz

Der Vogel galt in ganz Europa als ausgestorben. Dank eines Auswilderungsprojekts kehrt der Waldrapp jetzt allmählich zurück. Jetzt hat ein Waldrapp-Paar auch in der Schweiz Nachwuchs bekommen.

Darum gehts Der Waldrapp war in Europa lange Zeit ausgerottet, dank Auswilderungen kehrt er langsam zurück.

Jetzt brütet ein Paar von Waldrappen auf einem Industriegebiet in Rümlang ZH.

Die Waldrappe können per Webcam live beobachtet werden.

Zwei in Überlingen am Bodensee ausgewilderte Waldrappe haben Nachwuchs bekommen. Nördlich von Zürich seien zwei wilde Waldrapp-Küken geschlüpft. Das berichtete am Montag Johannes Fritz, Projektleiter des Waldrappteams, das sich seit 20 Jahren um die Wiederansiedlung der Vogelart in Europa bemüht. Die Küken von Vater Rupert und Mutter Enea seien wohlauf.

Waldrappe waren nach seinen Angaben vor rund 400 Jahren in Europa ausgerottet worden. Mit Auswilderungsprojekten wird versucht, sie wieder heimisch zu machen. Die vom Aussterben bedrohte Art gibt es vorwiegend noch in Marokko in freier Wildbahn.

Der Waldrapp Der Waldrapp ist ein etwa gänsegrosser Ibis. Er wird vom IUCN auf der Roten Liste gefährdeter Arten aktuell in der Gefährdungskategorie stark gefährdet eingestuft, nachdem er zuvor bereits unter der Klassifikation vom Aussterben bedroht geführt worden war. In Europa war er einst ein häufiger Vogel, der in Frankreich, in Deutschland, Österreich (zuletzt dort in der Steiermark), Spanien und im Westen des Balkans beheimatet war. Im 17. Jahrhundert wurden die Waldrappe in Mitteleuropa durch intensive Bejagung (die Vögel galten als Delikatesse), sowie Verlust ihres Lebensraumes ausgerottet. Aufgrund verschiedener laufender Wiederansiedlungsprojekte, die das Ziel haben, den Waldrapp erneut als Brutvogel in Europa zu etablieren, ist der Bestand an wild oder halbwild lebenden Vögeln 2020 auf etwa 1400 angestiegen.

Rupert und Enea hätten anders als sechs andere Paare der gleichen Kolonie nicht in ihrem angestammten Brutgebiet in Überlingen gebrütet. Sie hätten sich stattdessen 60 Kilometer Luftlinie weiter südwestlich auf dem Fenstersims der neuen Harley-Davidson-Niederlassung in Rümlang nördlich von Zürich in der Schweiz niedergelassen.

Fritz sprach von einem grossen Erfolg. Im nördlichen Schweizer Alpenvorland seien geeignete Lebensräume für Waldrappe vorhanden. Er hoffe, dass das Paar die beiden Jungen erfolgreich grosszieht. Die Vogelfamilie wird jetzt mit Webcams überwacht. Auch der Zoo Zürich hat eine Kamera installiert.

Waldrappen sind streng geschützt. Die Tiere, etwa so gross wie Gänse, gehören zur Familie der Ibis. In Europa drohe ihnen wie anderen Vögeln Gefahr durch ungesicherte Strommasten, die sie als Rast- und Schlafplatz nutzen, berichtete Fritz. Rund 40 Prozent der Todesfälle bei Waldrappen würden durch Stromschlag verursacht.

