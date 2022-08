Transgender: Seit Anfang Jahr gab es schon Hunderte geänderte Geschlechtseinträge

Anfang Jahr wurden die Hürden für eine Geschlechtsänderung auf dem Zivilstandesamt heruntergesetzt, worauf schon Hunderte Personen ihren Geschlechtseintrag angepasst haben. Roland Peterhans, der seit 26 Jahren beim Zivilstandesamt Zürich arbeitet, freut sich darüber, wie er im Interview mit der «NZZ am Sonntag» (NZZaS) sagt.

Allein in Zürich 80 Personen

In den zehn grössten Städten hätten schon 350 Personen ihren Geschlechtseintrag angepasst, in Zürich seien es 80, sagt Peterhans. Die von manchen befürchteten Missbräuche der neuen Regelung seien auf seinem Amt noch nicht vorgekommen. «Dass etwa Männer ihr Geschlecht ändern, um früher pensioniert zu werden oder nicht ins Militär zu müssen, ist bei uns bis jetzt nicht eingetroffen», sagt er gegenüber der NZZaS.

Wenn jemand sein Geschlecht ändern möchte, werde ein Gespräch mit der Person geführt, um zu sehen, ob die gesetzlich vorgeschriebene «innere Überzeugung einer Geschlechtszugehörigkeit» vorhanden sei. Peterhans habe schon rund 30 solche Gespräche geführt und in der Regel dauere das nur zehn Minuten. Für die Betroffenen sei es «ein wahnsinniger Fortschritt, dass sie sich nicht mehr vor einem Gericht entblössen müssen», wie er gegenüber der NZZaS schildert. Praktisch alle Personen, die er bediene, lebten schon seit Jahren in dem Geschlecht, zu dem sie offiziell wechseln wollten.

Bei Kindern waren die Fälle «sonnenklar»

Mit Kindern habe er bis jetzt erst drei Gespräche geführt. «In diesen Fällen war die Sache sonnenklar. Da war auch das Äussere entsprechend dem neuen Geschlecht», so Peterhans. Unter 16 Jahren müssten sie in Begleitung vorbeikommen, während die 16- bis 18-Jährigen alleine kommen könnten. Aber auch Letztere seien alle in Begleitung gekommen. «Jemand kam zu dritt mit Freunden, und die haben das im Anschluss richtig gefeiert», beschreibt Peterhans gegenüber der NZZaS.