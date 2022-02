Zunahme um 30 Prozent : Seit Corona brauchen massiv mehr Rekruten psychologische Hilfe

Seit der Corona-Pandemie leiden immer mehr Rekruten unter depressiven Verstimmungen. Grund dafür ist auch, dass Ausgang und Wochenendurlaube gestrichen wurden.

Die Corona-Beschränkungen setzen einem Teil der Rekrutinnen und Rekruten psychisch stark zu. «Beim psychologisch-pädagogischen Dienst der Armee melden sich seit der Pandemie massiv mehr Betroffene», sagt Can Nakkas, Leiter des Fachbereichs Psychologie, gegenüber «SRF». «2020 und 2021 haben wir eine Zunahme von rund 30 Prozent an Beratungen gesehen. Für dieses Jahr scheint sich dieser Trend zu bestätigen.»



Der Wechsel vom zivilen ins militärische Leben mache vielen seiner Klientinnen und Klienten zu schaffen. Die Betroffenen litten unter Anpassungsstörungen. Dies führe laut Nakkas oft zu depressiven Verstimmungen, Ängsten, Sorgen und dem Gefühl, mit alltäglichen Gegebenheiten nicht zurechtzukommen.



Wie bereits 2021 sind die Rekrutinnen und Rekruten gestaffelt in die RS eingerückt. Ihnen bleibt der Ausgang verwehrt, und auch die Wochenendurlaube sind gestrichen. Erst seit letztem Wochenende gibt es erste Erleichterungen. Das Ziel sei es, dass die Rekrutinnen und Rekruten ihren Dienst beenden können. Dies klappe laut dem Psychologen in den meisten Fällen.